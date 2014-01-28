В Херсоне в больнице умер один из раненых милиционеров

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Херсонской области.

Студенты и преподаватели Херсонского Национального технического университета (ХНТУ) ранее в комментарии агентству сообщили, что не верят, что студенты этого вуза напали с ножом на работников милиции 27 января, и рассказали свою версию событий.

Они заявили, что студенты-активисты Евромайдана вызвали милиционеров к общежитию ХНТУ, поскольку на них напали неизвестные.

Позже всех вывели из общежития на улицу. Студенты и преподаватели точно не знают, что именно произошло возле общежития, но приехавшее милицейское подкрепление задержало только студентов, которые вызывали милицию для фиксации факта угроз в отношении их. Никого из агрессивных людей в гражданском не задержали.

После этого в УМВД заявили, что студенты - участники "Евромайдана" ранили ножом трех милиционеров.

В сообщении МВД отмечалось, что «27 января участники Евромайдана в Херсоне ранили трех милиционеров. Работники милиции оперативно установили и задержали людей, совершивших тяжкое преступление. Все они – студенты одного из вузов Херсона. Как оказалось, все задержанные являются активными и радикально настроенными участниками акций протеста – так называемого «евромайдана» в Херсоне».

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. При совершении этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ведутся следственные действия с целью установления мотивов совершения преступления.



