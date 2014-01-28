Яценюк призывает Януковича незамедлительно отменить законы 16 января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в интервью журналистам сегодня.

Он сказал, что сейчас продолжатся переговоры о принятии закона об амнистии и этот закон должен вступить в действие как можно быстрее.

Читайте такжеБаланс недели: бюджет-катастрофа, полицейские законы и реакция Запада Оппозиция требует, чтобы амнистия была применена ко всем участникам акций, кроме тех, кто совершал убийства, пытки, похищения, а также к журналистам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, парламент отменил 9 из 11 принятых 16 января законов.