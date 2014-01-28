Яценюк призывает Януковича незамедлительно отменить законы 16 января
13:26, 28 января 2014Политика
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Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк призывает Президента Украины Виктора Януковича незамедлительно подписать закон об отмене законов 16 января.
Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в интервью журналистам сегодня.
Он сказал, что сейчас продолжатся переговоры о принятии закона об амнистии и этот закон должен вступить в действие как можно быстрее.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, парламент отменил 9 из 11 принятых 16 января законов.
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