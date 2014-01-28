Оппозиция предлагает назначить внеочередные выборы в Николаеве, Черновцах и Херсоне

Народные депутаты Украины от фракции «Батькивщина» Александр Черноволенко, Юрий Одарченко, Степан Курпиль предлагают назначить внеочередные выборы мэров Николаева, Черновцов и Херсона на 6 апреля 2014 года.

Читайте такжеКравчук рассказал, почему сейчас нельзя проводить досрочные выборы ПрезидентаКак передает корреспондент УНИАН, соответствующие проекты постановлений размещены на официальном сайте Верховной Рады. Тексты постановлений на настоящее время пока не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, оппозиция предложила назначить внеочередные выборы мэра Киева и Киевсовета на 6 апреля 2014 года.