Риторика на провластном митинге в Киеве резко изменилась
12:42, 28 января 2014Политика
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Выступающие на Антимайдане, который разместился в Мариинском парке столицы, от критики оппозиции перешли к критике западных стран.
Выступающие на провластном митинге в Киеве от критики оппозиции перешли к критике Запада
Как передает корреспондент УНИАН, риторика выступлений на Антимайдане резко изменилась в течение последнего часа. Если раньше выступающие, преимущественно депутаты местных советов из юга и востока страны, говорили о победе действующей власти и критиковали оппозицию, то сейчас они говорят о том, что не допустят господства в Украине западных стран.
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