Риторика на провластном митинге в Киеве резко изменилась

Как передает корреспондент УНИАН, риторика выступлений на Антимайдане резко изменилась в течение последнего часа. Если раньше выступающие, преимущественно депутаты местных советов из юга и востока страны, говорили о победе действующей власти и критиковали оппозицию, то сейчас они говорят о том, что не допустят господства в Украине западных стран.

Читайте такжеИз Донецка в Киев отправлен очередной поезд с активистами в поддержку президентаВ частности, один выступающий заявил: “Мы дадим отпор Западу и не допустим появления натовских баз в Украине”.