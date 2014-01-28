В Украину едут Эштон и евродепутаты

Сегодня же визит в Киев начнет Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, специальная делегация в составе 12 депутатов Европарламента совершит двухдневный визит в Украину. Эти планы подтвердили в пресс-службе законодательного органа ЕС.

Читайте такжеЭштон обеспокоена возможным введением в Украине ЧПЕвропарламентарии, которые будут находиться в Киеве до 30 января, планируют провести встречи с представителями украинской власти, оппозиции, участниками акций протеста с целью поиска путей выхода из политического кризиса в Украине.

Возглавит делегацию глава комитета по международным делам Европарламента немецкий политик Эльмар Брок.

Во вторник вечером в Киев также вылетит высокий представитель ЕС Эштон.

«Я и ЕС всеобъемлюще участвуем в поиске пути выхода из кризиса», - заявила накануне о ситуации в Украине Эштон.

Читайте такжеФюле сегодня вновь прибудет в УкраинуКак сообщалось, в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле совершил уже второй за последнюю неделю визит в Украину.

Как сообщал УНИАН, на улице Грушевского в центре Киева с 19 января начались столкновения между активистами и правоохранителями. Сони человек ранены, есть погибшие. Потом протесты распространились и в регионы. Сотни участников акций протеста в Киеве и регионах арестованы.

Ранее планировалось, что Эштон прибудет в Киев 30-31 января.

Однако 27 января Верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности заявила о обеспокоенность сообщениями о возможном введении чрезвычайного положения в Украине, который, по ее мнению, не принесет пользы ни одной из сторон политического противостояния в Украине.

"Это спровоцировало бы дальнейший виток напряжения, который не пошел бы на пользу никому. Я также призываю лидеров оппозиции дистанцироваться от тех, кто прибегает к насилию», - добавила Эштон.

Эштон также заявила, что надеется на отзыв Верховной Радой Украины во вторник пакета противоречивых законов, их было принято 16 января, и которые остро критиковались ЕС за недемократичность.