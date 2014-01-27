Журналисты Донецка заявляют об исчезновении коллеги - активистки Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, по информации журналистов портала NGO.DONETSK.UA, сегодня в 11.32 Жемчужникова (1988 г. р.) связывалась с коллегами. Она позвонила в офис и сказала: «У меня проблемы, скоро буду у вас».

По словам коллег, буквально сразу после этого ее телефон был отключен, и никто из друзей и родственников не знает, где Екатерина.

Журналисты рассказали, что последнее время неизвестные ей часто угрожали, присылая соответствующие смс-сообщения и письма в социальных сетях, поэтому она старалась одна не ходить по улице. По словам коллег, предположительно, Екатерина сегодня находилась в сопровождении одного из активистов местной организации ВО «Свобода» Артура Шевцова, но и с ним сейчас связи нет. Председатель областной организации партии «Свобода» Игорь Славгородский подтвердил, что не может связаться с Шевцовым и другими членами организации, и что с ними - он не знает.

Журналисты NGO.DONETSK.UA сказали, что обзвонили все районные отделения милиции в городе Донецке, но информации о задержанных с такими фамилиями нет. Родители Жемчужниковой еще не написали, но намерены писать заявление о ее исчезновении.

Коллеги Екатерины просят всех, кто обладает хоть какой-то информацией о ее местонахождении, сообщить в редакцию.

Как сообщал УНИАН, в Донецке активистам Евромайдана, а также журналистам, которые активно освещают его, угрожают неизвестные. Так 20 января Жемчужникова сообщала, что 19 января ей, а также другим журналистам и активистам с одного телефонного номера пришли смс-сообщения с угрозами. «Ты перешла (перешел) все границы, ты за это ответишь!!! За тобой приедут», - сказано в сообщении. Такие смс-угрозы получили 8 человек, в число которых вошли также и некоторые руководители местных организаций оппозиционных партий «Свобода», «УДАР», «Батькивщина».

Кроме того, Жемчужникова рассказала, что в социальной сети Facebook от пользователя Innokenty Bahilov ей пришло сообщение с угрозами. Ей пригрозили: «Дописалась СУЧАРА! ТЫ виновата в том, что происходит в столице! Забудь, кто твои друзья,…. Собирай шмотье и БЕГИ, иначе будешь висеть и гореть как автобус Киеве». Профиль отправителя в социальной сети был тут же уничтожен. Кроме того, подобные письменные угрозы в социальной сети и электронной почте поступили другим журналистам, отметила Жемчужникова.