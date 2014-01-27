В партии российского миллиардера предлагают заморозить кредит для Украины

Лидер российской партии «Гражданская платформа» Ирина Прохорова (родная сестра миллиардера Михаила Прохорова, являющегося также председателем федерального политического комитета партии - УНИАН) предлагает заморозить выдачу Украине кредита в 15 млрд долларов из-за политического кризиса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Гражданской платформы».

«Выдавать кредит стране, руководство которой находится в политическом коллапсе, - это все равно, что действовать в логике Остапа Бендера, собиравшего деньги на ремонт пятигорского Провала», - сказала Прохорова.

Она предлагает правительству РФ заморозить выделение кредита до момента восстановления в Украине правового порядка и работы всех институтов власти.

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В партии считают, что на фоне новостей о снижении курса рубля и резком росте евро рисковые вложения для России - слишком большая роскошь. Кредитный рейтинг Украины в декабре 2013 года был повышен на новостях о выделении кредита (Standart & Poor`s изменило прогноз с «негативного» на «стабильный»), однако сейчас инвесторы ожидают ухудшения ситуации в экономике Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года Россия и Украина достигли договоренности о том, что РФ купит украинские евробонды на 15 млрд долларов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия будет покупать бумаги Украины в 2013 и 2014 годах.

24 декабря Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в размере 3 млрд долларов в рамках предоставляемых 15 млрд долларов.

Организатором выпуска еврооблигаций Украины, который будет размещен на Ирландской фондовой бирже, выступит "ВТБ Капитал".

Средства Фонда национального благосостояния, которые РФ планирует инвестировать в еврооблигации Украины, будут размещаться на коммерческих условиях с купоном 5%.

24 января Силуанов заявил, что власти России окажут финансовую поддержку Украине за счет Фонда национального благосостояния лишь на 10 млрд долларов, оставшиеся 5 млрд долларов из обещанного объема помощи в 15 млрд будут предоставлены в виде специальных прав заимствования МВФ.