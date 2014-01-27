Российские и западные СМИ активно, но по-разному обсуждают Украину - обзор
Международные СМИ и дальше по-разному реагируют на политическую ситуацию в Украине
Российские СМИ уже традиционно гнут линию "гражданской войны" и убеждают, что Евромайдан плохо влияет на Украину, сообщает ТСН.
Зато европейские СМИ видят в протестах демократические изменения и просят политиков не игнорировать Украину.
Так, немецкий Der Spiegel утверждает, что украинская власть нервничает. Именно предложение к созданию правительства во главе с Яценюком подтверждает этот тезис, считают в издании.
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Европа, в противовес "гражданской войне", призывает политиков активно работать для обеспечения мира и относится к украинцам на баррикадах скорее положительно.
Зато в России дело иначе. Тамошние медиа на стороне "Беркута". Там постоянно обсуждают судьбу силовиков, которых обжигают "коктейлями Молотова". Протестующие же для российских СМИ - это боевики, экстремисты и радикалы.