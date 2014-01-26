Одесские власти созывают митинг в защиту ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, в эфире канала областной государственной телерадиокомпании постоянно транслируется «бегущая строка» с данным призывом.

В частности, в строке указывается: «По оперативным данным, в воскресенье, 26 января, в 9.00 ожидается попытка захвата иногородними боевиками здания Одесской ОГА. Желающие выразить свою гражданскую позицию, поддержать законную власть в городе, области и стране, могут прийти на бессрочный митинг, который начнется возле обладминистрации 26 января в 9.00».

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе «Евромайдан-Одесса» заявили, что штурмовать административные здания в городе не намерены.

«Мы опасаемся провокации. Власти нужны прецеденты для введения более жестких мер», - заявили в пресс-службе.