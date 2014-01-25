Дарницкий райсуд Киева арестовал на 60 суток пять активистов Автомайдана

«Дело Фролова не рассматривали, ведь он в тяжелом состоянии находится в больнице. Относительно всех остальных суд вынес написанные «под копирку» решения – арест на 60 суток по ч. 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Это именно та статья, в которую были внесены изменения «голосованием руками» 16 января. Ребятам грозит от 2 до 6 лет», - отметил Мочков.Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа» со ссылкой на члена фракции «УДАР» Александра Мочкова, который находился на судебных заседаниях.

Он также сообщил, что арестованные избиты. «В частности Денису Рубцову наложили 17 швов на голове. У него гематомы и сотрясение мозга. У других ребят – по всему телу ушибы и кровоподтеки от беркутовских берцов и дубинок, у одно из них сломана рука. Ребята рассказывают, что их в милиции ставили на колени и издевались», - отметил Мочков.