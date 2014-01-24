Около 4 тысяч жителей Черкасс пытались прорваться в областную милицию

Как передает корреспондент УНИАН, во время пикетирования здания областной милиции на переговоры с руководителями милиции в помещение УМВД зашла группа митингующих с народным депутатом Леонидом Даценко, депутатом Черкасского горсовета Николаем Булатецким и несколькими родителями задержанных милицией ребят.

В это время люди, увидев открытые двери, начали с нажимом пробиваться сквозь кордон милиционеров внутрь помещения. Было похоже, что люди вот-вот начнут штурмовать здание. Только криками "Люди, не поддавайтесь на провокации!" оппозиционерам удалось предотвратить штурм, хотя среди митингующих были люди, которые решительно призвали идти на штурм областной милиции и бросали снежки в милиционеров.

Сейчас руководитель черкасской областной организации «Батькивщины» Анатолий Бондаренко перед входом в милицию пытается сдержать разъяренных людей от штурма. Митингующие под УМВД области требуют освободить задержанных милицией активистов и скандируют «Детям - свободу».

Во время потасовки с милицией, когда была попытка штурма, неизвестный похитил табельный пистолет из кобуры постового милиционера УМВД в Черкасской области.

Сейчас под стенами УМВД в Черкасской области, по различным оценкам, находится от 3 до 4 тысяч жителей Черкасс, которые взяли здание в осаду, настроены решительно и не собираются расходиться. Люди перекрыли улицы возле здания милиции.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах 23 января вечером активисты пытались захватить помещение ОГА, однако им помешали правоохранители. После того, как попасть в обладминистрацию не удалось, митингующие перешли к входу в здание облсовета, которое находится в здании облгосадминистрации, но с другой стороны, и без какого-либо сопротивления выломали дверь и ворвались в помещение. Около 23.00 сотрудники милиции освободили помещение облсовета от митингующих.

По данным милиции, после штурма облгосадминистрации 58 человек доставлены в Сосновский районный отдел внутренних дел. По факту совершенных уголовных преступлений следственным отделом Сосновского райотдела милиции возбуждены уголовные производства.

Убытки от штурма черкасского Дома советов 23 января, по предварительным данным, составляют несколько миллионов гривен.

Сегодня вечером более 2 тысяч граждан собрались на Народное вече на Соборной площади под стенами Черкасской облгосадминистрации. После митинга люди пошли пикетировать здание областной милиции с требованием освободить задержанных за штурм Дома советов.