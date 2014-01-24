Крымские власти заявили, что не планируют отделяться

Об этом сообщили пресс-службы обоих ведомств.

«На ряде Интернет-ресурсов украинской и российской доменной зоны распространяется информация, которая является стопроцентной ложью и провокацией. В ней утверждается, что председатель Совета министров АРК Анатолий Могилев якобы инициирует отделение Крыма от Украины. Это сообщение необходимо рассматривать как попытку реализации вражеского сценария дальнейшего расшатывания ситуации и углубления политического противостояния, как в Украине, так и в Крыму", - сказано в пресс-релизе Совмина.

В сообщении подчеркивается: "Эта информационная провокация преследует две цели. С одной стороны, подогреть градус социальной напряженности в стране в целом, играя на сепаратистских темах, которые давно не актуальны, и создать новую линию конфликта и напряженности. С другой стороны, попытаться вызвать центробежные тенденции и посеять зерна анархии и хаоса в самой автономии».

Читайте такжеПарламент Крыма призывает Януковича и ВР ввести ЧП Пресс-служба парламента автономии в свою очередь цитирует крымского спикера Владимира Константинова, который также назвал информацию об отделении Крыма провокацией.

«В некоторых СМИ появилась информация о самоопределении Крыма. Это провокация чистой воды. Сегодня речь не идет о самоопределении автономии, мы говорим о поддержке легитимных центральных органов власти, в первую очередь, института президентства. Это единственный институт, способный удержать страну в целостности. Надеюсь, что страна выйдет из этого кризиса, а Крым получит большие полномочия в унитарном государстве Украина», - заявляет Константинов.