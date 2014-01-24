Почетный консул Украины в Люксембурге заявил об отставке

Он заявил, что протестует против репрессивной политики украинской власти, сообщает «Немецкая волна».

«Когда снайперы устраивают охоту на демонстрантов, когда людей убивают за выражение своего мнения, это диктатура», - цитирует слова Раду люксембургский новостной интернет-портал wort.lu.

Раду был почетным консулом Украины в Люксембурге, начиная с 1995 года. В четверг, 23 января, он сообщил министру иностранных дел Люксембурга и Министерству иностранных дел Украины, что уходит с этой должности.

Объясняя свой шаг, Раду резко осудил политику украинского правительства против украинского народа, назвав ее репрессивной. В разговоре с интернет-порталом wort.lu Раду подчеркнул, что известие о погибших протестующих в Киеве глубоко поразило его и после того он решил подать в отставку.