Законы "16 января" должны быть отменены - Пилипишин

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил внефракционный нардеп Виктор Пилипишин.

"На самом деле, сегодня власть не управляет страной, а оппозиция не влияет на протесты, и здесь есть проблема. Должны найтись 226 холодных голов, которые должны собраться и принять правильные решения", - заявил депутат.

Пилипишин считает, что законы 16 января, проголосованные с нарушением процедуры, должны быть отменены: "Нужно отменить те решения, которые были 16 января приняты парламентом с нарушением процедуры, исключая решения по бюджету и по закону об амнистии участников Евромайдана". "Ответственность за то, что произошло в стране, должны взять на себя все 450 народных депутатов", - подчеркнул Пилипишин.