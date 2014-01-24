Евросоюз готов содействовать диалогу в Украине: Фюле и Эштон едут на помощь

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом представитель Еврокомиссии Оливье Байи сообщил на брифинге, информируя журналистов о телефонном разговоре Президента Украины Виктора Януковича и Президента Европейской Комиссии Жозе Мануэля Баррозу.

”Президент Баррозу сказал господину Януковичу, что мы готовы содействовать диалогу и уменьшению напряженности ситуации. Президент Баррозу предложил, чтобы комиссар ЕС Фюле посетил Киев 24 января, а Верховный представитель ЕС и вице-президент Еврокомиссии Эштон , возможно , поедет в Киев на следующей неделе”, - сказал спикер.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле , по сообщению его офиса, должен посетить Киев 24-25 января для проведения встреч с представителями власти, оппозиции и гражданского общества.

Как сообщал УНИАН, на улице Грушевского в центре Киева с 19 января продолжаются столкновения между активистами и правоохранителями. Сотни человек ранены, есть погибшие.

22 января лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок провели встречу с Януковичем. Встреча продолжалась более трех часов.

Сегодня переговоры должны продолжиться.