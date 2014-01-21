Медиа-организации осуждают "уничтожение независимой журналистики" в Украине - заявление

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой НСЖУ заявлении медиа-организаций Украины.

«Принятие диктаторских законов, которые фактически вводят цензуру, а также целенаправленные проявления насилия по отношению к журналистам со стороны представителей силовых структур свидетельствуют, что в стране происходит масштабное наступление со стороны власти на журналистскую профессию», - отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что более 30 журналистов пострадали во время съемок массовых протестов и столкновений митингующих с правоохранителями на Европейской площади и улице Грушевского в Киеве 19 и 20 января. «Есть несколько задокументированных свидетельств журналистов о том, что сотрудники спецподразделения «Беркут» умышленно стреляли в представителей прессы резиновыми пулями и бросали светошумовые гранаты. Много наших коллег находятся в тяжелом состоянии, и мы убеждены, что ответственность за это безобразие должна нести нынешняя власть, которая отдает такие преступные приказы», - подчеркивают медиа-организации.Читайте такжеВ России ужесточат проект закона о СМИ-иностранных агентах из-за УкраиныТакже медиа-сообщество возмущает позиция Президента Украины Виктора Януковича, который в свое время осуждал инициативы принятия «Закона о клевете». «А сейчас без колебаний подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей...», которым вводится уголовная ответственность за клевету и фактически вводится цензура», - указывают медиа-организации.

Они отмечают, что кроме этого, «закон существенно ограничивает свободу слова в интернете и ущемляет права журналистов, работающих в онлайн-медиа». Таким образом, говорится далее в заявлении, закон «Колесниченко-Олейника» ограничивает права граждан на доступ к объективной информации.

Медиа-организации считают, что «такая позиция власти - не что иное, как циничное и сознательное уничтожение независимой журналистики в Украине и попытки превратить журналистику на пропагандистскую машину, которая будет освещать исключительно позицию власти».

Национальный союз журналистов Украины, Независимый медиа-профсоюз и Комиссия по журналистской этике «выражают категорическое неприятие принятых незаконным образом диктаторских законов».

«В это время испытаний мы призываем всех журналистов проявить максимальную мужество и солидарность, взаимоподдержку и взаимовыручку, чтобы не позволить уничтожить свободу слова в Украине и отстоять наше право на профессию!», - говорится в заявлении медиа-организаций.