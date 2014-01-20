Вечерние столкновения между митингующими и милицией в Киеве проходят без оживления с обеих сторон





Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле баррикады из сожженных вчера автомобилей милиции находится более тысячи человек.

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Обе стороны пока не совершают друг против друга активных действий, но время от времени обмениваються "небольшими нападениями". Протестующие в сторону милиции бросают петарды, салютные устройства и "коктейли Молотова".

Правоохранители отвечают им светошумовыми гранатами и выстрелами из спецсредств для отстрела резиновых пуль.