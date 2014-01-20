Парламент Крыма призывает Януковича жестко навести порядок в стране

Парламент Крыма призывает Януковича к жестким действиям по наведению порядка в стране



Как передает кореспондент УНИАН, в распространенном сегодня вечером заявлении говорится, что Майдан, ”рядившийся в мирную акцию протеста, показал свой звериный оскал”: ”Полная неспособность лидеров оппозиции контролировать подстрекаемую ими же толпу привела к уличным боям и кровопролитию в центре Киева”.

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”Просим вас, уважаемый Виктор Федорович, не поддаваться на шантаж со стороны оппозиции и ее зарубежных покровителей, добивающихся смены власти в Украине угрозами эскалации насилия и санкций. Конституционный строй государства не может быть предметом политического торга! Правовые основания для проведения в Украине досрочных президентских и парламентских выборов отсутствуют. Мы, крымчане, поддержали вас на выборах и сегодня ждем от вас решительных действий по наведению конституционного порядка и недопущению вооруженного захвата власти оголтелыми экстремистами”, - заявили в парламенте Крыма.

Они также потребовали ускорить введение в действие законов, принятых Верховной Радой 16 января, и запретить деятельность ВО ”Свобода”.