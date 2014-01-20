В оппозиции заявили, что будут вести переговоры только с Януковичем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Штабе национального сопротивления председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк после завершения совещания относительно дальнейших действий.

“Переговоры могут проходить исключительно на уровне Президента Виктора Януковича и оппозиции, которая имеет полномочия от Всеукраинского объединения “Майдан”. Что касается технических консультаций, то они могут проходить, но они должны проходить без участия лидеров оппозиции, а на уровне третьих лиц, имеющих соответствующие полномочия. Мы только что на Совете «Майдана» утвердили мандат и людей, которые будут проводить эти технические консультации. Но времени все меньше и меньше. Его практически нет”, - сказал Яценюк.

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Он прибавил, что требования оппозиции не изменились, но тянуть с их выполнением нельзя. «Крайний срок был вчера. Поэтому мы ожидаем приезда нашей миссии после технических консультаций и обнародуем все результаты», - заметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 19 января после Народного вече, которое традиционно состоялось на Майдане, на улице Грушевского в центре Киева начались массовые столкновения между протестующими и милицией. Причиной их стал отказ правоохранительных органов пропустить митингующих к зданию Верховной Рады. Столкновения длятся и сейчас.

Поздно вечером в тот же день Янукович поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву создать рабочую группу при участии представителей Кабинета министров и Администрации Президента для рассмотрения вопросов по урегулированию политического кризиса. Янукович поручил провести встречу участников рабочей группы с представителями оппозиции в понедельник, 20 января.

Народный депутат от Партии регионов Анна Герман заявила, что рабочая группа хочет встретиться с оппозицией сегодня, 20 января. По ее словам, в состав группы вошли Клюев, а также советник Президента Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш.