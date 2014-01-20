ЕС не рассматривает вопрос санкций против украинских властей - Бильдт

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, однако вместе с тем он признал, что этот инструмент также есть в арсенале возможных действий ЕС.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, Бильд также сказал, что ЕС будет внимательно следить за тем, как будут развиваться события в Украине.Читайте такжеБильдт призвал Европу отреагировать на принятие законов 16 января"Мы еще не дошли до этого этапа (санкций). Но мы смотрим на различные инструменты, которые мы могли бы применить позднее. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы еще не знаем, что будет во время переговоров (власти и оппозиции). Мы посмотрим. Сейчас рассматриваем разные варианты. Много вещей есть в арсенале", - сказал Бильдт.

Ранее сегодня глава шведской дипломатии, который является одним из инициаторов "Восточного партнерства", раскритиковал законы, принятые Верховной Радой 16 января, как "самый репрессивный" пакет законов, который принимался любым европейским парламентом в течение десятилетий.