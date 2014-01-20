Закон о пропаганде фашизма не затрагивает память о настоящих патриотах - эксперт

Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя введение парламентом уголовной ответственности за пропаганду фашизма.

«Все страны ЕС имеют аналогичные законы, где пропаганда фашизма и экстремизма считает преступлением. Хотя время от времени и в странах ЕС возникают конфликты, когда отдельные ультраправые пытаются возродить идеи фашизма и этим самым провоцируют власти на ответные действия», - заметил он.

Специалист напомнил, что еще в 1946 году ООН приняла резолюцию, где осуждались любые оправдания фашизма и нацизма, а пропаганда этих идей признавалась преступлением.

Читайте такжеЗа отрицание преступлений фашизма будут лишать свободы на срок до двух лет В связи с этим эксперт выразил недоумение тем, что за двадцать лет независимости Украина не приняла аналогичные законы, которые запрещают пропаганду фашизма.

«Факт остается фактом: пропаганды фашизма в любом виде не должно быть в Украине, поскольку украинский народ ничего общего не имеет с профашистской идеологией. При этом стоит напомнить, что это изменение Уголовного кодекса никоим образом не затрагивает память о настоящих украинских патриотах, которые во время Второй мировой войны воевали и против нацистов, и против красных», - напомнил Охрименко.