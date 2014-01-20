ГП «Майдан» призывает депутатов Рады сложить свои полномочия

По мнению ГП «Майдан», Украина находится в одном шаге от гражданской войны и ликвидации государственной целостности. «Мы считаем, что ответственность за происходящее лежит как на власти, так и на лидерах системной оппозиции, которая не имеет сил управлять народным протестом и храбрости признаться в своей беспомощности» - говорится в заявлении.

В сложившейся ситуации, по мнению участников сообщества, необходимо провести досрочные парламентские выборы, так как депутаты, которые инициировали и допустили принятие законов, направленных на ужесточение прав и свобод граждан, не представляют интересы народа Украины. По инициативе ГП «Майдан» подготовлены обращения к депутатам ВР Украины от рядовых граждан с просьбой подать в отставку.

ГП «Майдан» обращается ко всем гражданам Украины, которые разделяют подобную точку зрения, с призывом инициировать процесс массовых обращений к депутатам Верховной Рады, в котором выразить свое требование.