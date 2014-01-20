Митингующие и Беркут забрасывают друг друга гранатами и фаерами

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

Со стороны митингующих летят коктейли молотова и камни, а со стороны силовиков светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом

Часть площадки перед входом на стадион и улица залиты водой и представляет собой каток.

Также митингующие положили брусчатку в несколько рядов. Периодически митингующие делают атаки под прикрытием дверей от биотуалетов и деревянных щитов.

Всего на площади несколько тысяч человек.