Митингующие и Беркут забрасывают друг друга гранатами и фаерами
10:55, 20 января 2014Политика
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На Европейской площади проходят эпизодические атаки, с одной и с другой стороны летят гранаты.
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.
Со стороны митингующих летят коктейли молотова и камни, а со стороны силовиков светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом
Часть площадки перед входом на стадион и улица залиты водой и представляет собой каток.
Также митингующие положили брусчатку в несколько рядов. Периодически митингующие делают атаки под прикрытием дверей от биотуалетов и деревянных щитов.
Всего на площади несколько тысяч человек.
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