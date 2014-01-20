На Грушевского находятся уже около 3 тыс человек
10:13, 20 января 2014Политика
0 0
В центре Киева на улице Грушевского находятся уже около 3 тысяч человек, и люди продолжают подходить к месту противостояния с правоохранителями.
Фото: REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие выкрикивают: “Киев, вставай!” и “Банду долой!”.
На улице Грушевского также присутствуют представители церкви.
Активно настроенные демонстранты продолжают бросать в спецназовцев камни и «коктейли Молотова».
Читайте такжеНа Грушевского протестующие пытались прорвать кордон спецназовцев
Как сообщал УНИАН, 19 января около 15.00 начались столкновения между протестующими и правоохранителями на улице Грушевского после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордом милиции в направлении Дома правительства и Верховной Рады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter