На Грушевского находятся уже около 3 тыс человек

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие выкрикивают: “Киев, вставай!” и “Банду долой!”.

На улице Грушевского также присутствуют представители церкви.

Активно настроенные демонстранты продолжают бросать в спецназовцев камни и «коктейли Молотова».

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Как сообщал УНИАН, 19 января около 15.00 начались столкновения между протестующими и правоохранителями на улице Грушевского после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордом милиции в направлении Дома правительства и Верховной Рады.