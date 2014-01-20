США требуют от властей Украины вывести спецназ из центра Киева и грозят санкциями



Как передает РИА «Новости», по ее словам, США призывают все стороны прекратить эскалацию ситуации. По словам Хейден, ситуация ухудшилась, поскольку правительство Украины ”не признало законного недовольства народа”.

”Вместо этого правительство предприняло действия, чтобы ослабить основы демократии Украины, признав преступлением мирные протесты и лишив гражданское общество и политических оппонентов ключевых защитных мер, предусмотренных законом”, - добавила она.

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”Мы призываем правительство Украины предпринять шаги, которые обеспечат путь к лучшему будущему для Украины, в том числе отменить антидемократическое законодательство, подписанное в последние дни, вывести спецназ из центра Киева и начать диалог с политической оппозицией”, - сказала представитель Белого дома.

По ее словам, протестное движение на Майдане отличается ”духом ненасилия”. ”Мы поддерживаем сегодняшний призыв оппозиционных политических лидеров восстановить этот принцип”, - сказала представитель Белого дома.

”США продолжат рассматривать дополнительные шаги, включая санкции, в ответ на использование насилия”, - заключила Хейден.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 19 января, около 15.00 начались столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева - после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении Дома правительства и Верховной Рады. Столкновения длятся до сих пор.

Милиция применяет светошумовые и газовые гранаты, а также слезоточивый газ. Протестующие бросают в правоохранителей камни. К вечеру воскресенья ранения получили почти сто человек – как митингующих, так и правоохранителей.

Днем лидер партии «УДАР» Виталий Кличко пытался остановить противостояние на Грушевского, однако радикалы не считались с его призывами.

Около 20.00 Кличко с группой народных депутатов поехал в Межгорье.

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Поздно вечером 19 января пресс-служба главы государства сообщила, что Президент Украины поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву создать рабочую группу при участии представителей Кабинета министров и Администрации Президента Украины для рассмотрения вопросов по урегулированию политического кризиса.

Также Янукович поручил провести встречу участников рабочей группы с представителями оппозиции в понедельник, 20 января 2014 года.