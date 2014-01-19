Сергея Власенко вызывают в Генпрокуратуру по новому делу
16:59, 19 января 2014Политика
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Защитника экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергея Власенко вызывают на допрос в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в понедельник, 20 января
Власенко снова вызывают в ГПУ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединенной оппозиции “Родина”, в 9.45 запланировано общение Власенко с прессой (адрес - ул. Борисоглебская, 16).
В свою очередь народный депутат фракции "Батькивщина" Андрей Сенченко заявляет, что Власенко могут арестовать в понедельник во время допроса в Генпрокуратуре.
«Цель этих следственных действий - в понедельник утром предъявить уведомление о подозрении и, по нашей информации, Власенко будет задержан в 10 утра в понедельник, в следственном управлении на Борисоглебской», - отметил Сенченко.
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