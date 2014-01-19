Сергея Власенко вызывают в Генпрокуратуру по новому делу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединенной оппозиции “Родина”, в 9.45 запланировано общение Власенко с прессой (адрес - ул. Борисоглебская, 16).

В свою очередь народный депутат фракции "Батькивщина" Андрей Сенченко заявляет, что Власенко могут арестовать в понедельник во время допроса в Генпрокуратуре.

«Цель этих следственных действий - в понедельник утром предъявить уведомление о подозрении и, по нашей информации, Власенко будет задержан в 10 утра в понедельник, в следственном управлении на Борисоглебской», - отметил Сенченко.