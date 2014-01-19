В ПР обвинили оппозицию в столкновениях на Грушевского

Об этом заявил нардеп от ПР Нестор Шуфрич, передает Украинская правда.

"Несмотря на все заверения оппозиции о мирном характере акций протеста, мы сегодня стали свидетелями реальных силовых действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации в обществе и жертвам", - заявил Шуфрич.

"Все видели, как на представителей милиции, которые спокойно и мирно стояли, начали нападать с применением опасных для жизни средств. Хочу подчеркнуть: четко зафиксировано, что атаковали именно милицию, которая вынуждена была защищаться. И это после того, как Верховная Рада уже дважды приняла закон о фактически амнистирования активистов так называемого євромайдану, и президент подписал оба эти законы", - добавил он.

"Становится очевидным, что лидеры оппозиции утратили контроль над Майданом. К сожалению, ситуация выходит из-под контроля, и ответственность за все события на улицах Киева и их последствия лежит исключительно на лидерах оппозиции, которые оказались несостоятельными во всех своих заверениях и действиях", - отметил регионал.