В Черкассах объявлен карантин на 72 часа из-за бешеной лисы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, об этом сегодня на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черкасском горсовете сообщил заместитель главы комиссии, главный государственный инспектор ветеринарной медицины в г. Черкассы Василий Крук.

По его словам, забежала лиса в здание сарая и там умерла. Ее доставили в региональную лабораторию ветеринарной медицины, где было установлено, что животное болело бешенством. Сегодня был введен временный карантин на 72 часа в Черкассах.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2013 года на ул. Сурикова поблизости ПАО «Азот» жителя города, гулявшего с собакой, покусала куница. После проведения соответствующих лабораторных анализов было установлено, что куница была больна бешенством.

В связи с этим объявлена неблагополучной относительно бешенства зона, ограниченная ул. Сурикова между ПАО «Азот» и АПК «Маис», железнодорожными путями вдоль ул. Пригородная (с. Хутора), и угрожающей зоной относительно бешенства территорию ул. Первомайская, просп. Химиков, а также прилегающие земли с. Хутора, территорию ПАО «Азот» и АПК «Маис». Комиссия Черкасского исполкома утвердила комплексный план мероприятий по локализации и ликвидации очага бешенства животных в Черкассах.