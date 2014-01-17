Голубченко: выборы мэра Киева можно провести после выборов Президента

Об этом он сказал в интервью УНИАН, опубликованном сегодня на сайте агентства.

Так, отвечая на вопрос, не считаете ли он, что необходимо надавить на народных депутатов, чтобы выборы депутатов Киевсовета были назначены в ближайшее время, Голубченко ответил: “Не вижу проблем провести выборы осенью 2015 года. Спокойно, после выборов Президента. Ведь есть решение суда, Киевсовет считается легитимным до следующей даты выборов”.

“Проблема у нас сегодня одна — политическая – и вопрос лежит в политической плоскости. Если так сладка власть, когда за нее борются, применяя тему выборов Киевсовета, как механизм борьбы, то так и будет продолжаться”, - считает Голубченко.

Что касается работы нынешнего Киевсовета и необходимости принимать бюджет столицы на текущий год, то Голубченко высказал мнение, что до конца месяца депутаты смогут утвердить городской бюджет.

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“Посмотрим, пока над этим вопросом мы еще не думали. Когда Галина Герега (секретарь Киевсовета - УНИАН) выйдет на работу, мы посоветуемся и будем этот вопрос решать”, - сказал и.о. главы КГГА.

“Я не думаю, что кто-то придет нам мешать проводить заседание и принимать бюджет. Уверен, что благоразумие победит. Бюджет должен быть, и это касается 3 миллионов, если не больше, людей в Киеве”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2013 года истек определенный Конституцией Украины срок полномочий Киевского городского совета и мэра столицы.

Избранный в мае 2008 года мер Киева Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

30 мая 2013 г. Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских председателей, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или председателей, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года, то есть – в октябре 2015 года.

Административные суды признали Киевский городской совет и полномочия секретаря горсовета Гереги легитимными до следующих выборов.

В то же время оппозиция настаивает на безотлагательном назначении выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета.