«Начальник столицы» Анатолий Голубченко: У Киева в прошлом году изъяли 8 миллиардов

Киев живет без мэра уже полтора года, без легитимного Киевсовета — полгода, и без главы КГГА — более месяца. После скандала с разгоном мирного Евромайдана, экс-руководитель столичной администрации Александр Попов еще не уволен. Но, пока правоохранители ведут следствие — отстранен от исполнения обязанностей. Вместо Попова Киевом сегодня «рулит» его первый заместитель — Анатолий Голубченко. Когда в столице появится полноценный руководитель, пока неизвестно. Это может случиться как через неделю или месяц, так и через год.

Наша беседа состоялась в четверг, когда проект государственного бюджета на 2014 год был только вынесен в сессионный зал Верховной Рады, но еще не был принят.

Под Новый год киевлян взбудоражила новость о вероятном повышении тарифов на проезд с 1 февраля 2014 года. Поэтому хотелось бы начать с такого вопроса: вы подпишете распоряжение о повышении тарифов?

Нет. Не могу подписать, пока не знаю показателей бюджета. Только по результатам того, насколько будет обеспечен бюджет обязательными платежами: надбавки учителям, врачам, финансами на заработную плату, а также информацией, сможем ли мы удержать уровень заработной платы для бюджетников, для коммунальных служб, для категорий, которые, на самом деле, и определяют социальный уровень жизни в Киеве. Ведь среди промышленников многие получают довольно высокие заработные платы. А вот категория низкооплачиваемых профессий и незащищенных социальных слоев населения – пенсионеры, участники войны, чернобыльцы, афганцы, учителя, врачи – чувствуют повышение тарифов больше всего. По ним мы и будем судить, можно ли поднимать тарифы. Да, у них есть льготы и они не полную сумму платят, но, все равно, это может ударить по их карману. А я не хочу допустить, чтоб уровень жизни в Киеве снизился.

Сегодня Верховная Рада принимает государственный бюджет на 2014 год. Какие-то показатели по Киеву вы уже знаете?

То, что сегодня вынесено в сессионный зал, я не могу прокомментировать. Профильный парламентский комитет заседал полночи, и последние цифры мне не известны. Но, по крайней мере, еще до внесения госбюджета в Верховную Раду, у нас была надежда, что мы сбалансируем смету в обязательных платежах. Буквально, перед нашей с вами встречей, я разговаривал с начальником Департамента финансов, и он меня разочаровал, сказал, что почти ничего из наших пожеланий не включено. А это грозит Киеву тем, что мы не сможем обеспечивать соответствующие выплаты. Поэтому я сейчас буду обращаться в Кабинет министров и бюджетный комитет Верховной Рады с просьбой, чтобы все-таки эти нормы были включены в госбюджет.

То есть, пока эти выплаты не будут прописаны в госбюджете, повышения тарифов в столице не будет?

Не будет ни в коем случае. Я не возьму на себя обязательств или ответственности подписывать повышение тарифов в таких условиях ни при каких обстоятельствах.

Этот вопрос просто отложат или вообще откажутся от повышений в 2014-м году?

Если на этот год не будут обеспечены выплаты, то вообще откажемся от этой идеи. Тарифы нужно повышать вместе с повышением заработной платы. Люди должны получить дополнительный доход и тогда они могут согласиться с тем, что можно немного поднять тариф. А пока мы не знаем бюджетных показателей, мы не знаем, что делать и с тарифами.

Нет и бюджета Киева на 2014-й год. Но, вы дали поручение обеспечить выплату муниципальных надбавок учителям и медикам за январь 2014 года?

Да, я дал команду, и думаю, что она будет выполнена. Механизм очень простой: как только мы примем бюджет, уже наступит юридическое право выплачивать надбавки. Ну, а до этого момента, мы поищем способы не оставить бюджетников без надбавок — заплатим обязательно.

Учителям, врачам и другим бюджетникам будут выплачены и зарплаты. Единственное, подчеркну, нужно понимать: у нас в этом году предусматривается повышение заработной платы три раза. Если каждый раз на эту всю сумму, с повышением, начислять еще 20% надбавки, то нам не хватит никаких бюджетных средств обеспечивать такие выплаты. Поэтому мы сегодня работаем с профсоюзами и коллективами предприятий с тем, чтобы было понятно, что 20% - это надбавка к базовой заработной плате. Базовая — это без трехкратных повышений. То есть, на сумму повышения эти 20% уже не будем начислять, потому что не хватит средств. Я не хочу обманывать людей, задекларировать, но не платить. Но и люди должны понимать, что такая обещалка не будет выполнена...

К примеру, сейчас проводится реформа медицины. И есть первичное звено медиков, и поставлена задача сделать им зарплату 6-6,5 тыс. гривен. А другой врач, который занят в другой сфере, но не менее напряженной и не менее ответственной, будет получать 4 тыс. гривен плюс 20% надбавки. А это – всего 4800 грн. Если же и первой категории платить надбавку, то появится социальная несправедливость.

Поэтому, лучше, если мы эти 20% сохраним для тех, кто получает зарплату в 4 тыс, а те, кто выше 6 тысяч зарабатывают, должны жить за счет заработной платы, без доплат.

В целом же, если говорить о стратегии, то разговоры о бюджетных надбавках — обычная политика. На самом деле мы должны говорить, как сделать зарплату нормальной, чтобы никакой надбавки никому не нужно было платить. Это мое твердое убеждение, что человек должен получать достойную заработную плату и не бегать за надбавками, не ходить на демонстрации по поводу надбавок, и не собирать профсоюзные конференции по поводу надбавок.

И как можно «пробить» повышение зарплат бюджетникам Киева?

Зарплаты не «пробиваются», они зарабатываются. Первое, что надо иметь — хороший бюджет. Брать на себя обязательства не по фантастической смете, а по выполнимой. И выполнять в любом случае.

Второе, нужно работать с правительством, чтоб были учтены те статьи, которые должны быть учтены в обязательном порядке. А также создавать условия инвесторам, чтобы развивалось строительство. Строительство — это та отрасль, которая, как цепочка, тянет за собой все другие отрасли. Когда ты строишь, то у тебя сразу, параллельно, поднимается производство... Начинается рост экономики, идут отчисления в бюджет и можно увеличивать заработную плату. Объективные экономические законы никакими голосованиями не перешибить.

Существуют ли какие-то показатели проекта городского бюджета на 2014-й год, подготовленные КГГА? Можете их озвучить?

Нет, он, документ, на сегодняшний день, не имеет четких показателей, потому что бюджет готовится на основании бюджетных показателей страны. Так как уточненных показателей по госбюджету у нас нет, озвучивать какие-то цифры по казне Киева я не хочу. Цифры есть, но они постоянно меняются. Поэтому не хочу озвучивать то, что меняется в день по четыре раза.

А был ли, вообще, выполнен бюджет Киева-2013?

Нет. Недовыполнение составляет 3,2-3,5 миллиарда гривен. Но тут нужно смотреть по показателям, которые были заложены. Я считаю, что показатели по налогу с доходов физических лиц были завышены против реальных, на такой уровень заработная плата не выросла. И в этом — объективная причина недовыполнения. Другая причина — отсутствие рынка земли. Даже по приватизации мы, вроде бы, отчитались, что выполнено 100%, но, на самом деле, это лишь 100% от плана, который мы сами пересмотрели и, между нами говоря, план привели к факту. То есть, вроде как выполнили, учитывая пересмотр. Но, если говорить о цифрах, которые закладывали в бюджет изначально, то не выполнили.

Бюджет Киева сейчас сбалансировать очень трудно. И я пока не знаю, как это будет выглядеть в 2014-м.

И, все же, когда планируется утвердить бюджет Киева?

Думаю, до конца месяца.

Утверждать бюджет столицы будет Киевсовет? Учитывая, что часть киевлян не считает этот орган легитимным, как он будет работать в 2014-м году? В каком формате будут проводиться заседания?

Посмотрим, пока над этим вопросом мы еще не думали. Когда Галина Герега (секретарь Киевсовета, - УНИАН) выйдет на работу, мы посоветуемся и будем этот вопрос решать. Я не думаю, что кто-то придет нам мешать проводить заседание и принимать бюджет. Уверен, что благоразумие победит. Бюджет должен быть, и это касается 3 миллионов, если не больше, людей в Киеве.

Ведь принятие бюджета столицы касается таких очень чувствительных сфер, как медицина, образование, незащищенных слоев населения, пенсионеров... Они же должны жить нормально, а мы должны о них заботиться.

Конечно, у кого-то, возможно, складывается впечатление, что мы не управляем Киевом, прыгаем «по вершкам», что само собой все происходит. На самом деле, Киев — сложнейший механизм. В столице населения больше, чем в некоторых странах, где есть президент и где есть правительство, другие города и мэры. Как можно говорить, что Киев может управляться сам собой?

Тем не менее, не считаете ли вы, что необходимо надавить на народных депутатов, чтобы выборы Киевсовета в столице были назначены в ближайшее время?

Не вижу проблем провести выборы осенью 2015 года. Спокойно, после выборов президента. Ведь есть решение суда, Киевсовет считается легитимным до следующей даты выборов. Проблема у нас сегодня одна — политическая – и вопрос лежит в политической плоскости. Если так сладка власть, когда за нее борются, применяя тему выборов Киевсовета как механизм борьбы, то так и будет продолжаться.

В России принято считать, что вся страна «кормит» Москву. В Украине сегодня сложилась похожая ситуация, когда жители Восточных регионов уверены: именно они «кормят» Киев. Сколько средств, заработанных столицей, ушло в государственный бюджет-2013 года и сколько планируется изъять в 2014-м?

Точных цифр назвать не могу, но изъятие в государственный бюджет в 2013 году составило около 8 миллиардов гривен. На этот год ожидается приблизительно такая же цифра.

К сожалению, уже несколько лет подряд с Киева взимается половина налога с дохода с физических лиц. И это очень серьезно бьет по имиджевым и социальным проектам. Например, в городе 2 тысячи домов с неработающей циркуляцией горячей воды. Разве это нормально? А у нас нет денег, чтоб это исправить. Еще один вопрос – дороги. Посмотрите, разве это дороги столицы? А мы не можем себе позволить их сделать. Не потому, что считаем, что их не нужно делать, не потому, что мы деньги направляем на другие цели. Денег просто нет. Поэтому делаем точечный ремонт. Как говорят, купили новые брюки, чтоб старые подлатать... Латаем, а комплексно подойти к проблеме и все сделать, чтобы в Киеве были столичные дороги, мы сейчас не в состоянии.

К дорогам мы еще вернемся, но, вспомните, когда принимали Бюджетный кодекс, много говорили о децентрализации бюджета. Если говорить о децентрализации, Киев мог бы сам себя прокормить, город зарабатывает на себя?

Киев зарабатывает. Точнее, если бы у столицы не изымали средства, то зарабатывал бы. Но только лозунг «все оставить в регионах», на мой взгляд, ошибочный, он политический. Потому что, если любого из самых главных сегодняшних героев «майданов», «немайданов», или любого умника, завтра посадить на то кресло, из которого придется отвечать за страну, он почешет репу и все равно начнет изъятия. В стране никого «не кинешь», понимаете? И в Ивано-Франковске, и в Закарпатье, и в Донецке, и в Луганске, и в любом селе нужно обеспечить человеку минимум на жизнь.

Киев не брезгует брать кредиты в банках для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета. Учитывая суммы изъятий из бюджета города в государственный бюджет, столица будет вынуждена снова залезать в долги? Погашены ли предыдущие займы и существует ли намерение власти столицы взять новый кредит в 2014 году?

Знаете, как с кредитами? Берешь чужие деньги, отдаешь – свои. Поэтому надо думать, сколько еще можно брать кредитов, учитывая, что мы и так уже серьезно закредитованны.

В 2013 году обязательные платежи по кредитам мы выполнили, по срокам закрытия платежей ничего не просрочили, иначе не смогли бы работать, потеряли бы рейтинг. А будем ли брать новый кредит в 2014-м, зависит от того, какой будет бюджет. Я считаю, что нам придется брать кредиты: либо под гарантии правительства, либо в коммерческих банках, либо нам разрешат выпустить ценные бумаги. Повторюсь, мы будем вынуждены это сделать, если бюджет не будет сбалансированным. Другого не дано.

Тем не менее, даже если мы не говорим о сбалансированности госбюджета, вопрос финансирования столичного метрополитена и выплаты долгов по зарплате его сотрудникам – уже сегодня решается путем получения кредита?

Кредит мы взяли, просто, нужно получить деньги. Но основанием для получения денег является повышение тарифа на проезд, потому что это записано в решении Кабинета министров. Без этого банк нам деньги не отпустит.

Можно, конечно, изменить условия получения денег. Но для этого нужно идти в правительство и менять условия, после чего изменять договор в банке... Для того, чтоб это реализовать, если очень напряженно работать, нужно дней 15-20.

Давайте от финансовых вопросов перейдем к хозяйственным. Вы сегодня опоздали к нам на интервью из-за пробок. Собственно, хаотичная парковка в Киеве (часто — вынужденная), приводит к километровым заторам. Помнится, перед проведением Евро-2012 городу обещали семь многоуровневых перехватывающих паркингов. Евро-2012 провели, а паркингов так и не построили. Появятся ли они в 2014 году?

На самом деле мы занимаемся перехватывающими паркингами. Я оцениваю ситуацию с их недостаточным количеством как то, что инвесторы не видят в них окупаемости. Даже если бы паркинг окупался за 10 лет, они не видят этих возможностей и не строят. Смотрите, что у нас происходит: в центре города у нас сейчас десятки паркингов, а машины все равно стоят на дорогах, на тротуарах.

Потому что на паркинге — дорого...

Конечно, дешевле стоять прямо на проезжей части и не бояться, что тебя оштрафуют. А если бы водитель боялся, что его гривен на 500-600 за это оштрафуют, то, уверяю вас, паркинги стали бы наполняться и были бы дешевле. Понимаете?

А теперь второй вопрос — почему дорого парковаться в паркинге, если он пустой? Почему так дорого, если он стоит пустой? Потому что владелец понимает, что, если он снизит цену за парковку, то она не будет у него окупаться. Это проблема. Инвестор не будет вкладывать деньги в неокупаемый проект.

Но, в то же время, центр города заполонили торгово-офисные здания. И застройщики понимают, что офисы будут сданы в аренду, а у арендаторов есть автомобили, которые необходимо куда-то ставить. Столичные власти, занимаясь выделением земли под такие застройки, обязывают застройщика строить также паркинги на адекватное количество паркомест?

Конечно, есть торгово-офисные центры без паркингов, но есть и с паркингами. Почему так? Потому что владельцы первых, используя любые связи, уходят от вопроса необходимости создания паркомест. И, к сожалению, наш Департамент архитектуры не может этому противостоять.

Почему?

По разным причинам. Очень по разным. Потому что используется столько коррупционных связей, взяток...

То есть, городские власти совсем не могут повлиять на застройщиков?

Нет, могут. Если бы совсем никак не могли повлиять, то паркингов не было бы совсем. Значит, могут. Но есть вещи, которые нам не подвластны: там, где договоренности идут выше нас, или не хватает воли, или уступили, или не хватило мудрости, или надо было стенкой встать...

Но, опять же, вопрос тонкий. Вот, сейчас, если собрать за круглым столом тех людей, которым не дать строить без паркингов, и они начнут рассказывать, как киевская власть мешает им инвестиции вкладывать в город, то я не уверен, что журналисты не будут это использовать для Майдана (вероятно, имеется в виду – для критики городской власти, - УНИАН). Очень даже будут использовать. А потом, извините на слове, очухаются, и поймут, что паркинги не построены.

Киев сегодня — как политическая коррида. И тут неизвестно, как лучше быть. С одной стороны, мы все ходим по Киеву и плюемся: «Как это можно было тут построить?». С другой, выступаем: «Власти препятствуют заходу инвестиций в столицу!». Но это все так взаимосвязано, что черт ногу сломит.

Поэтому важно четко себе представлять, что надо защищать интересы города. И не слушать никакие разговоры. Инвестиции не потому не вкладываются, что столичная власть мешает. Инвестиции не вкладываются, потому что другие законы не срабатывают. Но это все используется просто для политической борьбы.

Вот я буду сейчас снимать киоски, сюда придут те, кого я в глаза не видел, будут кричать, что в КГГА сидят все коррупционеры, а все журналисты будут это поддерживать.

К слову, о киосках. Сколько их собираетесь убрать в 2014-м? А то борьба с МАФами идет не первый год, но, как только где-то киоски сносят, в другом месте их «вырастает» еще больше.

Вообще нужно их снять тысяч шесть. Думаю, что если в 2014 году три тысячи снять, можно будет считать задачу выполненной. И за два года можно будет выполнить весь этот план.

Но за это время появится множество новых МАФов...

Они растут потому, что чувствуют: власть не может с ними справиться. Если только встать на позиции, что мы с ними справляемся, они расти не будут…

А что мешает стать в такую позицию? Новые МАФы появляются при попустительстве со стороны руководителей районных городских администраций?

Это происходит при попустительстве по всей вертикали власти. К примеру, как объяснить, что суды принимают решения о том, что киоск запрещается снимать, когда его еще даже нет на месте?! Причем, такие решения принимают даже… не киевские суды! Последний факт: в Одессе приняли решение, что киоск в Киеве возле метро Арсенальная нельзя снимать, потому что там есть какой-то спор. А самого МАФа там вообще нет: его должны были поставить только сегодня ночью!

Так, получается, киевской власти нереально побороть МАФы?

Еще как реально! И все получится, вот увидите. Уже сняли не мало. За прошлый год на полторы тысячи меньше их стало, даже с учетом того, сколько заново поставили. К сожалению, их никто не считает. К примеру, 50 лет власти борются с торговцами «с земли», но так их и не победили. Почему? Потому что это — доход. Пока мы не создадим условия, чтобы люди ходили в магазины, покупали продукты в них, имели возможность купить качественные товары на свои зарплаты, а не покупали просроченное пиво, масло, колбасу или орешки «по дешевке» - мы не победим.

Весь 2013 год частные перевозчики опасались, что их поснимают с хлебных маршрутов, после того, как городские власти заявили о замене частных маршруток муниципальным транспортом. Эта программа заработала? Сколько маршрутов будет обслуживаться городским транспортом в 2014 году?

Мы постепенно замещаем маршрутки, хотя получаем вал критики. 214-я маршрутка от метро «Харьковская» была заменена на 18 автобус, маршрут №246 от «Левобережной» - закрыли, зато добавили 7 автобусов на параллельный маршрут №46, маршрут №453 с «Контрактовой площади» на Рыбальский полуостров — закрыли, вместо него добавили 2 автобуса на параллельный маршрут № 53.

Это – только несколько примеров. В целом, в 2013 году был объявлен конкурс на перевозку пассажиров на 159 маршрутах Киева. По результатам конкурса на 65 маршрутах победило КП «Киевпастранс». В частности, 50 маршрутов, где осуществляется перевозка транспортом большой вместимости, 15 – таксомоторов.

Если говорить о замене маршруток муниципальным транспортом, в каком состоянии сегодня находится столичный автопарк? Достаточно ли подвижного состава? Сколько средств планируется выделить в 2014 году на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев?

Автобусов мы купили прилично еще под Евро-2012. Но трамваев и троллейбусов — мало. В 2013 году на маршрут вышел 1 новый трамвай - «Каштан», длиной 30 м, а также 33 больших троллейбуса большой и сверхбольшой вместимости... Нужно еще покупать и покупать. Тогда можно будет замещать. План обновления пассажирского транспорта в 2014 году будет определен в Плане социально-экономического развития города Киева на 2014 год, с учетом бюджета на этот год.

Но, давайте поговорим и о другом. Готовы ли мы вытеснять маршрутчиков коммунальным транспортом? Я вас уверяю, они тут же объединятся и нам пойдут письма, что коммунальный транспорт работает плохо, поэтому «я против коммунального транспорта», и понеслась сплетня по деревне…

Нужно понимать, что люди купили автобусы, развиваются, между ними идет сумасшедшая борьба, вплоть до того, что они перегрызутся между собой, если их оставить одних. Но, в то же время, в случае замещений, они объединяются и «грызут» нас. Они же хотят зарабатывать. Значит, должно быть какое-то разумное соотношение. И, если есть крупные компании, которые могут закупать комфортные автобусы, то, почему им не дать маршруты? Зачем городу тратить бюджетные деньги на это, если их можно потратить на дороги и развязки, паркинги, чтобы уменьшить пробки? Пусть частники вкладывают деньги в покупку автобусов. Это можно делать? Можно. Нужно просто разумно поступать. Оптимальным для Киева было бы соотношение частников и муниципального транспорта 50% на 50%. В целом, на сегодняшний день, 47% маршрутов в столице обслуживает коммунальный транспорт и 53% - частные перевозчики.

Вы сами заговорили о новых развязках. В 2013 году планировалось закончить строительство мостовой арки Подольско-Воскресенского моста, но воз и ныне там. Будут ли разморожены эти строительные работы в 2014 году?

Без бюджета не могу сказать точно. Думаю, да. Во всяком случае, я планирую, что строительные работы будут разморожены в 2014 году.

Но закончить этот долгострой по времени за один год — нельзя. Даже если дать туда сейчас мешок золота, его не закончишь. Дней в году не хватит.

А хватит дней в 2014 году на запуск первой линии метро на Троещину? Ваш предшественник — Александр Попов — обещал открытие в 2015 году...

Нет, не хватит. К тому же, пока и денег нет. Мы думали это реализовать, взяв кредит под правительственные гарантии. Но пока сделать этого не можем.

Еще одним обещанием Попова было проведение коммунальной реформы в столице. Реформа стартовала три года назад, но пережиток прошлого — ЖЭКи — по-прежнему функционируют, и, по-прежнему, довольно плохо. Перейдет ли обслуживание коммунального хозяйства в Киеве во владение частных компаний в 2014 году?

Сохранение системы ЖЭКов в ее нынешнем виде – бесперспективно. Но изменить ее можно только, если получатели услуг, то есть, киевляне, будут в этом действительно заинтересованы. Ведь одно дело просто пенять на нерадивость работников ЖЭКов, и другое – организоваться и заключить договор с альтернативной компанией.

Где получать услуги – в ЖЭКе или в частной обслуживающей компании – должны решать сами жильцы. Путь к этому – создание ОСМД, которое будет выбирать, с кем и на каких условиях заключать договор на обслуживание жилья. Развитие таких форм самоорганизации населения будет способствовать и развитию конкуренции в сфере предоставления коммунальных услуг.

Пока что частные ЖЭКи далеко не всегда являются разумной альтернативой. К сожалению, есть примеры, когда застройщики навязывают жильцам услуги аффилированных с ними частных контор, качество работы которых мало отличается от коммунальных ЖЭКов, а расценки – выше в разы.

Экс-глава КГГА также обещал предоставить сотрудникам ЖЭКов, в частности, дворникам, служебное жилье. Квадратные метры были обещаны также чернобыльцам и работникам бюджетной сферы. Насколько в 2013-м году была выполнена эта программа и какие планы на 2014-й год?

В 2013-м не было служебного жилья, которое было бы построено. И служебное жилье, на мой взгляд, должны строить предприятия, а не город. Соответственно, служебное жилье должно принадлежать предприятиям, а не городу или громаде. Город, максимум, может заниматься выделением земли.

У нас одна проблема — дворники. И о ней нужно думать. У нас есть определенный фонд, на котором все «крутится», нового мы не строили.

Дай Бог, в этом году хотя бы начать строить, хотя бы пару домов на 400-500 квартир для очередников, которые много лет стоят на очереди.

Перед Евро-2012 в Киеве убрали почти все урны, заменив их на неэстетичные и неэффективные мусорные пакеты. Тогда город утоп в грязи, так как в бюджете столицы не были предусмотрены средства на ликвидацию свалок. Не столкнемся ли мы с этой же проблемой в 2014 году?

Урны убрали не потому, что проходил чемпионат, а потому, что были взрывы в Днепропетровске. Если вы были, к примеру, в Вене, то у них урны — это железные кольца, а на кольце — мешок. Только в эти мешки никто не бросает окурки. В Швейцарии нет ни железных урн, ни бетонных урн. Нет террористов и нет железных урн.

Я не уверен, что урны должны быть бетонные, железные. А, чтобы не было гор грязи, нужно населению прививать культуру. А это зависит не от урны, а от народа. Мы-то убираем. Но, пока молодому человеку, который подошел к остановке, на которой нельзя курить – а он курит и плюет на ней – не будут делать замечания об этом такие же граждане, как он, нам никакая урна не поможет.

Более того, глобальной проблемы мусора в городе не существует. Есть вопросы, связанные с наведением порядка, комплекс мер по сбору и переработке твердых бытовых отходов.

Вы говорите о строительстве мусоросжигательных заводов?

В том числе. Есть инвесторы, отведена земля в области, идет разработка проектов. Один завод будет в районе пятого полигона. Другой — дальше, в Киевской области. Но, по срокам завершения строительства ответить не могу. Их устанавливают инвесторы и мне трудно за них сказать. Думаю, что 3-4 года – и заводы будут.

Какие объекты капитального строительства «перейдут» с 2013-го в 2014-й год?

Три школы, два детских садика, для меня это очень важные объекты. Дальше, обязательно, жилье: подъезды, крыши, энергосбережение... Обязательно сделаем укрепление склонов Парковой дороги. Там все ползет.

Это за деньги госбюджета или города?

Я прошу на борьбу с оползнями из госбюджета. Если там не сделать серьезные заградительные работы, связанные с оползнями, это очень опасно.

А когда можно будет комфортно ездить по проспекту Победы? Плохие дороги — это тоже очень опасно.

Вряд ли начнем в этом году делать, и даже вряд ли сможем продолжать ремонт проспекта. Но мы обязательно посмотрим, что можно сделать с долгостроем Подольско-Воскресенского моста, коллектора, трасс тепла, воды, для того, чтобы уменьшить количество системных аварий. Будем также работать в парках, скверах.

Мы сегодня много говорили о нехватке средств на финансирование тех или иных программ в столице. Но еще с прошлого года в СМИ «гуляет» информация, что вообще Кабмину дана негласная команда не выделять средств для Киева на 2014 год. Вы можете подтвердить или опровергнуть такую информацию?

Я не знаю таких слухов. Но, к примеру, Почтовая площадь продолжает строиться только благодаря решениям Кабинета министров. В этом году, летом-осенью, строительство будет завершено. И именно правительство выделяло деньги. Вопрос только в объемах финансирования.

Нужно понимать, что в стране есть определенные ресурсы, которые распределяются по возможности, а не только по желанию. Каждый из нас у себя дома живет по своим возможностям, и это понимает…

Инна Андалицкая, Татьяна Урбанская