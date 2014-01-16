Рада ввела ответственность за клевету

Как передает УНИАН, Уголовный кодекс Украины дополнен статьей "Клевета".

Депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Владимир Олейник, которые являються авторами данного закона, определяют клевету, как "умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица".

В качестве наказания за клевету предусмотрен штраф до пятидесяти ( 850 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Клевета в произведении, которое публично демонстрируется, в СМИ или в Интернете, а также совершенная лицом, ранее судимым за клевету, карается штрафом от 50 (850 гривен) до 300 (5100 гривен) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или исправительными работами сроком до 1 года.

Клевета, вместе обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления , теперь может караться исправительными работами на срок от 1 до 2 лет или ограничением свободы на срок до 2 лет.