Гриценко вызывают на допрос в Генпрокуратуру

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, по данным пресс-службы, «Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины пригласило сегодня А.Гриценко на допрос в рамках производства по поводу событий 30.11.-1.12 на Майдане».

Ранее депутат Анатолий Гриценко, который подал заявление о выходе из фракции "Батькивщина", заявил, что окружение лидера фракции Арсения Яценюка контролировало переговоры силовиков и могло знать о возможном разгоне митинга на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября.