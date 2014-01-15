Гриценко вызывают на допрос в Генпрокуратуру
10:54, 15 января 2014Политика
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Главное следственное управление Генеральной прокуратуры вызвало сегодня на допрос народного депутата Анатолия Гриценко
Анатолия Гриценко допросят
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В частности, по данным пресс-службы, «Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины пригласило сегодня А.Гриценко на допрос в рамках производства по поводу событий 30.11.-1.12 на Майдане».
Ранее депутат Анатолий Гриценко, который подал заявление о выходе из фракции "Батькивщина", заявил, что окружение лидера фракции Арсения Яценюка контролировало переговоры силовиков и могло знать о возможном разгоне митинга на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября.
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