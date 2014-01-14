В Николаеве с марта введут электронную регистрацию детей в детсады

Как сообщает сайт управления, все заявки, поданные ранее в бумажном виде в управление образования Николаевского городского совета, будут внесены в информационную систему управления образования.

"На сайте https://isuo.org/ родители николаевских малышей смогут выбрать одно дошкольное учебное заведение города для своего чада, зарегистрироваться по приведенной инструкции и отслеживать продвижение очереди в электронном режиме", - сообщает управление образования.

Напомним, в Николаеве работает 87 детских дошкольных учреждений, в том числе 72 - городской коммунальной собственности, 6 ведомственных и 9 частных.