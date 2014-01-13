Лидеры оппозиции объявили требования Майдана и покинули Согласительный совет

11:42, 13 января 2014
Политика
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Лидеры оппозиции покинули Согласительный совет, объявив требования Майдана к Верховной Раде

Оппозиция, Кличко, Яценюк, Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, лидеры фракций «УДАР» Виталий Кличко и «Свобода» Олег Тягнибок обнародовали требования об отставке министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, прекращении политических репрессий против участников Евромайданов и о заслушивании информации генерального прокурора Виктора Пшонки в парламенте.

Лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка не было на заседании Согласительного совета. От этой фракции выступал народный депутат Андрей Иванчук.

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Тягнибок подчеркнул, что сегодня в Украине кризис не парламентский, а политический. По его словам, необходимо искать пути решения проблем, поскольку ситуация будет обостряться и это угрожает независимости Украины.

Заседание Согласительного совета продолжается.

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