Россия хочет создать в странах СНГ пункты сдачи единого госэкзамена

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее указание дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Минобрнауки России, Минкомсвязи России и МИД России обеспечить создание пунктов проведения единого государственного экзамена в российских организациях, осуществляющих образовательную и культурную деятельность в государствах – участниках Содружества Независимых Государств. Срок – до 13 октября 2014 года», - говорится в сообщении.

Кроме того, данным ведомствам поручено до 19 мая принять меры, направленные на повышение эффективности организации обучения иностранных граждан, в первую очередь граждан государств СНГ, в российских образовательных организациях высшего образования. В частности, должно быть предусмотрено расширение применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, а также взаимное признание в государствах CНГ документов о получении общего образования.

Читайте также: Украинцы чаще всего получают образование в России, Великобритании и США (Видео)

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2013 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна значительно нарастить экспорт качественных образовательных услуг, создать условия для получения образования в российских вузах для иностранных граждан и российских соотечественников, прежде всего из государств СНГ. «Это очень серьёзный инструмент укрепления культурного, интеллектуального влияния России в мире», - сказал Путин.

По его словам, в ближайшее время нужно обеспечить взаимное признание документов о школьном образовании со всеми странами Содружества, а также проработать вопрос о создании пунктов проведения ЕГЭ по российским стандартам, например, в странах СНГ на базе центров русского языка. Такие экзамены должны проводиться в одно время со сдачей ЕГЭ в российских школах. Всё это должно дать возможность талантливым молодым людям из стран Содружества поступать в российские высшие учебные заведения.