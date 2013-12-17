Украинцы чаще всего получают образование в России, Великобритании и США (Видео)

13:43, 17 декабря 2013
Политика
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В пятерку стран, где украинцы чаще всего получают дипломы о высшем образовании, попали Россия, Великобритании США, Польша и Германия.   

 
Украинцы чаще всего едут за дипломами в Россию, Великобританию и США.

 

 
Около 6% работников из крупных городов могут похвастаться зарубежным образованием. Исследования кадровиков показало: соискатели уверены, что диплом зарубежного вуза больше привлекает работодателей. Об этом идет речь в сюжете zik.ua.
 
Исследования кадровиков показало: соискатели уверены, что диплом зарубежного вуза больше привлекает работодателей. В то же время зарплатные ожидания у таких работников существенно выше, чем у выпускников украинских университетов.
 
Первой из стран, где украинцы чаще всего получают высшее образование, стала Россия - Московский, реже Санкт-Петербургский государственный университет или же военное училище. Украинские зарплатные ожидания тут - 10-15 тысяч гривен.
 
Второй стала Великобритания. Особенно популярны среди украинцев Бристольский, Кембриджский и Лондонский университеты. Выпускники этих вузов в Украине соглашаются работать в среднем за 25 тысяч гривен в месяц.

Соединенные Штаты Америки заняли третье место. В частности, украинские работники имеют дипломы университетов Бостона и Флориды. А вот рассчитывают "американские" профессионалы на зарплату свыше 5 тысяч гривен.

В Польше также получают образование немало украинцев. Часто заканчивают Вроцлавськиий политехнический институт, университет им. Адама Мицкевича, Варшавский университет и Высшую школу бизнеса. Зарплатные ожидания владельцев польских дипломов - в среднем 10 тысяч гривен.

Германия занимает пятую позицию в рейтинге стран, где украинцы чаще всего учатся. Выпускники местных вузов претендуют на зарплату в среднем от 15 тысяч гривен. Во вторую пятерку топ-10 стран, где украинцы получают дипломы, попали Франция, Беларусь, Канада, Италия и Австралия. Кроме этого, есть и такие, кто может продемонстрировать дипломы высших учебных заведений Узбекистана, Нидерландов, Швеции, Чехии и даже Швейцарии. Для исследования сотрудники кадрового агентства использовали базу резюме за девять месяцев этого года. В общем проанализировали более 43 тыс. предложений.

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