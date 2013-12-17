Украинцы чаще всего получают образование в России, Великобритании и США (Видео)

Около 6% работников из крупных городов могут похвастаться зарубежным образованием. Исследования кадровиков показало : соискатели уверены, что диплом зарубежного вуза больше привлекает работодателей. Об этом идет речь в сюжете zik.ua.

Исследования кадровиков показало: соискатели уверены, что диплом зарубежного вуза больше привлекает работодателей. В то же время зарплатные ожидания у таких работников существенно выше, чем у выпускников украинских университетов.

Первой из стран, где украинцы чаще всего получают высшее образование, стала Россия - Московский, реже Санкт-Петербургский государственный университет или же военное училище. Украинские зарплатные ожидания тут - 10-15 тысяч гривен.