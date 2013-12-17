Украинцы чаще всего получают образование в России, Великобритании и США (Видео)
В пятерку стран, где украинцы чаще всего получают дипломы о высшем образовании, попали Россия, Великобритании США, Польша и Германия.
Соединенные Штаты Америки заняли третье место. В частности, украинские работники имеют дипломы университетов Бостона и Флориды. А вот рассчитывают "американские" профессионалы на зарплату свыше 5 тысяч гривен.
В Польше также получают образование немало украинцев. Часто заканчивают Вроцлавськиий политехнический институт, университет им. Адама Мицкевича, Варшавский университет и Высшую школу бизнеса. Зарплатные ожидания владельцев польских дипломов - в среднем 10 тысяч гривен.
Германия занимает пятую позицию в рейтинге стран, где украинцы чаще всего учатся. Выпускники местных вузов претендуют на зарплату в среднем от 15 тысяч гривен. Во вторую пятерку топ-10 стран, где украинцы получают дипломы, попали Франция, Беларусь, Канада, Италия и Австралия. Кроме этого, есть и такие, кто может продемонстрировать дипломы высших учебных заведений Узбекистана, Нидерландов, Швеции, Чехии и даже Швейцарии. Для исследования сотрудники кадрового агентства использовали базу резюме за девять месяцев этого года. В общем проанализировали более 43 тыс. предложений.