Активисты Евромайдана рассказали, чем им пообещал помочь посол США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления заявили активисты Автомайдана Сергей Поярков и Алексей Гриценко.

“Посол США отметил, что наши действия - в пределах закона, что они не насильственные. Также посол заверил нас, что в отношении преследователей мирных граждан могут быть применены санкции - эти люди могут быть лишены виз в цивилизованные страны, могут быть перекрыты их счета. Также посол добавил, что такие вещи, которые были совершены с Татьяной Чорновол, приближают эту власть к красной черте, за которой у виновников не будет возвращения в цивилизованный мир”, - сказал Поярков.

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В свою очередь, Гриценко сказал, что в Посольстве США активистам Евромайдана пообещали всевозможную поддержку.

“Посол США будет помогать нам всеми легальными путями: это будет юридическая помощь для защиты от репрессий участников Евромайдана”, - сказал Гриценко.