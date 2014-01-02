Власти активизировали провокации против Майдана - Штаб национального сопротивления

Как сообщили УНИАН в Объединенной оппозиции “Батькивщина”, по данным Штаба национального сопротивления, по указанию Администрации Президента СБУ вместе с Киевской городской государственной администрацией провели специальное совещание, на котором был разработан план технических мероприятий и провокаций против Майдана.

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Так, уже утром в административных зданиях, в которых находятся «майдановцы», отключили отопление. В частности, батареи холодные в Доме профсоюзов.

Кроме того, по информации Штаба, городской администрации поручено заблокировать обеспечение жизнедеятельности Майдана: подвоз еды, дров, горючего, уборка и вывоз мусора, чистка и замена биотуалетов и тому подобное.

«Штаб национального сопротивления расценивает такие планы властей как провокации и преступления, которые подпадают под уголовную ответственность и создают опасность для жизни и здоровья граждан, которые мирным способом отстаивают на Майдане свои права. Штаб требует прекратить такие действия», - заявили в штабе.