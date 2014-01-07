Американские аэропорты продолжают отменять рейсы из-за рекордных холодов
По его данным, в понедельник были отменены 4,5 тысячи рейсов и задержались еще 14 тысяч, а по состоянию на утро вторника по местному времени отменены еще 2,3 тысячи коммерческих авиаперелетов.
Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на сайт по отслеживанию информации об авиасообщении FlightAware.com.
Других значительных проблем с транспортом в США пока нет, если не считать обильного снега на дорогах в ряде штатов. Также в ночь на вторник в штате Иллинойс по пути в Чикаго из-за метели застряли три пассажирских поезда, около 500 человек провели ночь в этих поездах. В штате Индиана около 30 тысяч человек остались без электричества из-за обрыва линий электропередачи.
Национальная метеорологическая служба сообщила, что холодный фронт постепенно сдвигается со Среднего Запада на восточное побережье США, но во многих регионах температура по-прежнему ниже средней за историю наблюдений на 14-20 градусов Цельсия.
Как сообщал УНИАН, более трех тысяч авиарейсов отменено в США из-за рекордных за последние 20 лет морозов. В нескольких штатах не работают школы и другие заведения.
Самую низкую температуру синоптики фиксируют в северных районах Среднего Запада. В Чикаго температура опустилась до минус 25 градусов по Цельсию. По прогнозам метеорологов, в отдельных районах температура может упасть до минус 45 градусов по Цельсию.
Причиной холодов стала огромная масса арктического воздуха, которая пришла в США из Канады, где также побиты температурные рекорды. До минус 29 градусов упала температура воздуха в Торонто, до минус 36 – в Квебек-Сити.
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