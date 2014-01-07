Американские аэропорты продолжают отменять рейсы из-за рекордных холодов

Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на сайт по отслеживанию информации об авиасообщении FlightAware.com.

Других значительных проблем с транспортом в США пока нет, если не считать обильного снега на дорогах в ряде штатов. Также в ночь на вторник в штате Иллинойс по пути в Чикаго из-за метели застряли три пассажирских поезда, около 500 человек провели ночь в этих поездах. В штате Индиана около 30 тысяч человек остались без электричества из-за обрыва линий электропередачи.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что холодный фронт постепенно сдвигается со Среднего Запада на восточное побережье США, но во многих регионах температура по-прежнему ниже средней за историю наблюдений на 14-20 градусов Цельсия.

Как сообщал УНИАН, более трех тысяч авиарейсов отменено в США из-за рекордных за последние 20 лет морозов. В нескольких штатах не работают школы и другие заведения.

Самую низкую температуру синоптики фиксируют в северных районах Среднего Запада. В Чикаго температура опустилась до минус 25 градусов по Цельсию. По прогнозам метеорологов, в отдельных районах температура может упасть до минус 45 градусов по Цельсию.

Причиной холодов стала огромная масса арктического воздуха, которая пришла в США из Канады, где также побиты температурные рекорды. До минус 29 градусов упала температура воздуха в Торонто, до минус 36 – в Квебек-Сити.

Власть предупреждает об опасности обледенения на автотрассах и призывает водителей к максимальной осторожности.