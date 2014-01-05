Львов попал в пятерку городов мира, которые стоит посетить в 2014 году

Львов занял пятое место в рейтинге городов мира, которые стоит посетить в этом году. Украинский город оказался рядом с известными туристам Ливерпулем, Марсель и Рио-де-Жанейро и Портлендом.

Британцы называют Львов "небольшим городом, который имеет мировое влияние" и восхищаются его великолепной архитектурой, сообщает ТСН.

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"Львов окруженный полями и лесами на крайнем западе Украины. Львов является небольшим городом с мировым влиянием. Во время Евро-2012 футбольные болельщики попали в центр города, который находится под охраной ЮНЕСКО, с его шатающимися трамваями и слиянием восточной и западной архитектуры. Чиновники теперь хотят развивать туризм в Карпатах, которые находятся менее, чем за 100 км от Львова. Здесь они планируют принимать Зимние Олимпийские игры 2022 года. Наш совет - ехать туда быстрее, потому что придется стоять в длинных очередях на подъемник", - написали авторы туристического рейтинга лучших городов.

Примечательно, что портал The Rough Guide является одним из ведущих туристических гидов по всему миру, первое издание которого увидело свет еще в 1982 году.