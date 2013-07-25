Винница опередила Киев и Львов в рейтинге лучших для жизни городов

Первую пятерку замыкает Львов, сообщается в ежегодном рейтинге 50 лучших для жизни городов Украины по версии журналаФокус.

Ни по одному из 14 критериев лидеру рейтинга Виннице не удалось набрать максимальный балл, однако все же по большинству из них город показал результаты выше среднего или близкие к максимальному.

Так, в Виннице сравнительно высокий прирост населения за счет превышения рождаемости над смертностью. При этом оттока населения за счет миграции практически нет. В городе также высокий уровень деловой активности и, как следствие, низкий уровень безработицы среди работоспособного населения, но средние показатели по критериям экологии и стоимости недвижимости. Однако у Киева по этим показателям результаты оказались хуже.

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Второе место занял Киев. Располагая самым большим городским бюджетом – в пересчете на одного жителя, – высокой средней зарплатой, одним из самых низких уровней безработицы в Украине, высокими показателями деловой активности, инфраструктуры и туристической привлекательности, столица все же не может похвастаться благоприятной экологической ситуацией. А стоимость недвижимости здесь одна из самых высоких в Украине. Плохие показатели у Киева и по уровню преступности. За прошедший год здесь было зарегистрировано 120,8 преступлений из расчета на 10 тыс. жителей.

Третье место занял Ивано-Франковск. Именно в этом городе самый низкий уровень преступности и самый высокий показатель по обеспеченности медицинскими услугами. Также Ивано-Франковск был отмечен наивысшим баллом за экологическую ситуацию в городе.

Четвертое место у Черновцов, обладающих благоприятной миграционной картиной, инфраструктурой и обеспеченностью медицинскими услугами. Однако тут весьма высокая стоимость недвижимости при сравнительно скромной средней заработной плате.

Замыкающий первую пятерку Львов традиционно показал высокие результаты по критериям Деловая активность, Культура, Высшее образование, Инфраструктура и Уровень обеспечения медицинскими услугами. По критерию Туристическая привлекательность Львов делит первую строчку с Киевом, являясь одним из самых желанных мест для посещения в Украине.

При подготовке рейтинга журнал использовал следующие критерии оценки : динамика численности населения; уровень преступности; расходы городского бюджета на одного жителя; средние доходы населения; уровень занятости и безработицы; возможность получения высшего образования; уровень деловой активности; городскую инфраструктуру; уровень обеспечения культурных потребностей; уровень цен на коммунальные услуги; уровень обеспеченности медицинскими услугами; экологическое состояние города; туристическую привлекательность, и другие.