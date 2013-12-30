Азаров поручил Минфину вдвое увеличить расходы для премии имени Шевченко
22:10, 30 декабря 2013Политика
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Премьер-министр Николай Азаров поручил Минфину увеличить вдвое расходы для Национальной премии имени Шевченко
Азаров поручил вдвое увеличить расходы для премии имени Шевченко Фото: Сегодня
Министерство финансов должно подготовить в установленном порядке учет в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» расходов на осуществление выплаты денежной части Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в размере, вдвое большем по сравнению с 2013 годом.
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Об этом сообщает Правительственный портал.
«На выполнение поручения Президента Украины Виктора Януковича будет вдвое увеличена денежная часть Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко», - говорится в сообщении и отмечается, что этот вопрос будет решен на одном из первых заседаний правительства в 2014 году.
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