Около сотни активистов собрались возле бойцов ВВ на Грушевского в Киеве
12:43, 30 декабря 2013Политика
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Около 100 сторонников Майдана собрались возле бойцов Внутренних войск, которые охраняют въезд на улицу Грушевского в центре Киева.
Правоохранители не реагируют на активистов
Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит мирно. Люди держат перед правоохранителями зеркала с надписью: “Неужели это я?”.
Также некоторые из них держат плакаты, на одном из которых, в частности, написано: “Не бойся, нас выйдут миллионы”.
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Кроме того, у людей в руках украинские флаги, а также флаги ВО “Батькивщина”, Народного руху Украины.
Правоохранители не реагируют на активистов.
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