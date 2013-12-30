Около сотни активистов собрались возле бойцов ВВ на Грушевского в Киеве

12:43, 30 декабря 2013
Политика
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Около 100 сторонников Майдана собрались возле бойцов Внутренних войск, которые охраняют въезд на улицу Грушевского в центре Киева.

Правоохранители не реагируют на активистов

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит мирно. Люди держат перед правоохранителями зеркала с надписью: “Неужели это я?”.

Также некоторые из них держат плакаты, на одном из которых, в частности, написано: “Не бойся, нас выйдут миллионы”.

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Кроме того, у людей в руках украинские флаги, а также флаги ВО “Батькивщина”, Народного руху Украины.

Правоохранители не реагируют на активистов.

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