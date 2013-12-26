В МВД пообещали снять оцепление правительственного квартала - Яворивский
15:58, 26 декабря 2013Политика
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Первый заместитель министра внутренних дел Виктор Дубовик пообещал народным депутатам убрать милицейское оцепление из правительственного квартала
В МВД обещают снять оцепление / Фото : Батькивщина, Фейсбук
Как передает корреспондент УНИАН, об этом после встречи с Дубовиком заявил народный депутат Владимир Яворивский.
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“Пообещали, что по этому вопросу будет доклад министру внутренних дел и что якобы в ближайшее время блокпосты по Грушевского и других центральных улицах будут сняты”, - сказал Яворивский.
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