В МВД пообещали снять оцепление правительственного квартала - Яворивский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после встречи с Дубовиком заявил народный депутат Владимир Яворивский.

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“Пообещали, что по этому вопросу будет доклад министру внутренних дел и что якобы в ближайшее время блокпосты по Грушевского и других центральных улицах будут сняты”, - сказал Яворивский.