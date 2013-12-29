Медведчук - автомайдановцам: Я воевать умею

Так Виктор Медведчук прокомментировал акцию Автомайдана, участники которой приехали к его дому под Киевом в воскресенье вечером, сообщает Украинская правда.

«Хуже дурака может быть только активный дурак» - вспомнил эту поговорку, когда после Евромайдана, который проходил под лозунгом «Солидарность против террора», особо ретивые активисты приехали ко мне ломать забор», - отметил Медведчук.

«Лидеры оппозиции имеют такое же отношение к Майдану, как то, что они делают - к европейским ценностям. Объединившись в группы вандалов, ездят в поисках памятников и заборов, которые хочется поломать и продемонстрировать, что в вандализме никому не уступят», - добавил он.

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«Ни запугать, ни остановить меня не получится .... Я и движение « Украинский выбор» будем активно, всеми законными способами бороться за наши православно - славянские ценности, за дружбу и экономическое сотрудничество с Россией, интересов людей, которым чужд вандализм, хаос, цинизм, беспорядки и ложь тех, кто любой ценой борется за власть для себя», - заявил Медведчук.

При этом он добавил: «Им (оппозиционным лидерам) хочется воевать? Воевать умею. У нас достаточно сил и возможностей, чтобы отстоять наши взгляды и убеждения».

Также он обвинил оппозицию в «политической несостоятельности», которую прикрывают «вандализмом, провокацией беспорядков, захватом госучреждений и блокировкой дорог.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря участники Автомайдана совершили «экскурсию» к жилищу Медведчука и пытались сломать забор. Также участники акции называли Медведчука «кукловодом» и непосредственно связывали со всеми кровавыми событиями на Евромайдане - 30 ноября, 1 и 11 декабря.