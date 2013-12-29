Янукович выразил соболезнования Путину в связи с террактом в Волгограде

17:58, 29 декабря 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с террористическим актом, произошедшим 29 декабря в городе Волгограде.

Янукович, Рада регіонів

«С глубокой болью в Украине восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта, который произошел 29 декабря этого года в Волгограде», - цитирует главу государства его пресс -служба.

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«Разделяя чувство скорби тех, кто потерял своих родных и близких, категорически осуждаем любые проявления терроризма», - подчеркнул Янукович.

Президент передал слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на железнодорожном вокзале в Волгограде был совершен теракт. В результате срабатывания взрывного устройства, которое привела в действие смертница, по предварительным данным, погибли не менее 13 человек, более 30 ранены.

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