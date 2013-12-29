Обливших Луценко зеленкой оштрафовали на 119 гривен

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, соответствующее решение вчера, 28 декабря, принял Дзержинский районный суд Харькова.

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Суд признал задержанных виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Трое из правонарушителей – женщина и двое мужчин – получили наказание в виде штрафа в размере 119 грн. Еще один нападающий был опрошен, с него взято письменное обязательство о недопустимости совершения таких поступков в будущем.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 декабря, на харьковском Евромайдане четыре человека облили Луценко и его жену, народного депутата Украины Ирину Луценко, зеленкой. Все четверо были задержаны на месте.