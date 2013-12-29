В УПЦ КП назвали обращение русской церкви относительно Украины «словесами лукавства»

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), комментируя обращение Синода Русской православной церкви по поводу последних политических событий в Украине, архиепископ УПЦ КП Евстратий (Зоря), в частности, сравнил этот документ с советскими призывами за мир и назвал его словесами лукавства.

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«Словеса лукавства: стало уже традиционным МП приравнивание догматичного единства Церкви и единства РПЦ, как структуры. А также попытка представить Россию едва ли не как оплот традиционной семьи и нравственности», - пишет архиепископ на своей Фейсбук-странице.

«Напоминает советские призывы к борьбе за мир. Мир - это хорошо. Но как верить тем, кто, призывая к миру, вводит войска в Афганистан?», - спрашивает отец Евстратий.

Синод Русской православной церкви, как известно, 26 декабря обнародовал обращение по поводу последних политических событий в Украине. В нем священнослужители заявили, что стремление разделить РПЦ из-за политических противоречий является грехом.

«Приведя когда-то единый народ к Днепровской купели, сам Господь указал нашим благочестивым предкам путь духовного единства, который превосходит человеческие противоречия. Потому мы хотели бы напомнить, что стремление расколоть Церковь по политическим причинам – это тяжкий грех», - говорится в обращении Синода РПЦ.