Филарет назвал самой большой опасностью для Украины в 2014 году вхождение в ТС

Как сообщает ТСН, Филарет осудил имперские настроения России. По его словам, интеграция в ЕС позволяет сохранить украинскую государственность. «Все страны, которые входят в ЕС, являются независимыми. Украина, если будет в ЕС, сохранит свои государственность и суверенитет. Если же приобщится к Таможенному союзу, к евразийскому пространству, утратит их», - подчеркнул Патриарх.

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При этом, как отметил Филарет, Россия имеет империалистические намерения, потому что хочет опять присоединить к себе Украину, Беларусь, Молдову, Казахстан, Армению, создав империю.

«В 2014 году самой большой опасностью для Украины станет вхождение в Таможенный союз. Как этого не допустить? Как народ стоит сегодня на Майдане, так и должен стоять до конца. Он победит. Если общество чего-то не хочет, его силой долго не удержишь», - добавил предстоятель УПЦ КП.

Напомним, результаты исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова свидетельствуют, что почти половина украинцев проголосовали бы за вступление Украины в Европейский Союз, если бы референдум состоялся сейчас.