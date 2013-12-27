Соглашение с ЕС должно отвечать интересам Украины - эксперт

Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский

«Говоря о сотрудничестве с ЕС, президент дал четкую формулировку: работа должна быть реальной и эффективной. Может быть, даже правильнее было бы сказать: реальной, но эффективной. Реальной – т.е. с целью довести дело до соглашения, но эффективной – т.е. соглашение должно быть откорректировано в соответствии с интересами нашей страны», - отметил он.

По его словам, в 2013 году евроинтеграция имела реальные очертания, но при этом была неэффективной, поскольку во внимание принимались главным образом интересы ЕС, но не интересы Украины.

«Соответственно была проведена коррекция, смысл которой, как сказал президент – в том, чтобы Соглашение отвечало интересам Украины. Именно эта сторона дела почти что игнорировалась на протяжении 2013 года», - добавил эксперт.

Как сообщалось, ранее Янукович заявил, что Украина продолжает диалог с ЕС о Соглашении об ассоциации, исходя из национальных интересов.